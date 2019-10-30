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Maltepe ‘çöptepe’ oldu

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Maltepe ‘çöptepe’ oldu
Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın 480 temizlik işçisi geçtiğimiz Cuma günü iş bırakma eylemi başlattı. Maltepe'nin birçok mahallesinde atılan çöplerin birikmesi nedeniyle vatandaşlar, çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Çöp dağlarının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, "Maltepe Belediyesi işçilerin maaşlarını ödemediği için Büyükşehir'in imkanlarını kullanıyorlar. Hani 16 milyonun hakkını kimseye yedirmiyordun'' diyerek tepki gösterdi. Maltepe Belediyesi, çöpleri İBB'nin personeline toplatırken, iş bırakan işçilerin yerine de yeni temizlik işçisi alımı yaptı.
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Maltepe ‘çöptepe’ oldu
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