Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporunda vatandaşlar gök gürültüsü ve sağanak yağışlara karşı uyarılıyor. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu dönemde hava sıcaklıklarının da düşmesi vatandaşları konu ile ilgili araştırmalar yapmaya itti. Sabah ve akşam saatlerinde farklı sıcaklık değerleri gösteren hava durumuna göre vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Yurdun geneline hakim olacak yağışlar sebebi ile sıcaklıkların düşeceği belirtilirken aynı zamanda en etkili günün ise Cuma olacağı raporda yer aldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM'den son dakika hava durumu raporu…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

Hava durumu raporu ile ilgili güncel olarak kendi resmi sitesinden duyuru yapan MGM, gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı. Haberimizin detaylarından hava durumu ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, illere göre hava durumu tahmin raporuna ulaşabilirsiniz.