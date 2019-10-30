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Meteorolojiden uyarısı geldi! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

14. Bölge Müdürlüğü'nden açıklaması geldi. Yapılan açıklama göre; Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken aynı zamanda Marmara Bölgesi genelinde de kuvvetli yağış olacağı tahminler arasında. Vatandaşların her gün güncel olarak araştırdığı konular arasında yer alan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı da bu şekilde verilmiş olacak. tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden veren MGM aynı zamanda 'da beklenen yağışların tarihini de duyurdu. İşte Meteoroloji'nin ve detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:27
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Genel Müdürlüğü'nden gelen raporunda vatandaşlar gök gürültüsü ve sağanak yağışlara karşı uyarılıyor. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu dönemde hava sıcaklıklarının da düşmesi vatandaşları konu ile ilgili araştırmalar yapmaya itti. Sabah ve akşam saatlerinde farklı sıcaklık değerleri gösteren hava durumuna göre vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Yurdun geneline hakim olacak yağışlar sebebi ile sıcaklıkların düşeceği belirtilirken aynı zamanda en etkili günün ise Cuma olacağı raporda yer aldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM'den raporu…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

ile ilgili güncel olarak kendi resmi sitesinden duyuru yapan MGM, gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı. Haberimizin detaylarından hava durumu ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, illere göre hava durumu tahmin raporuna ulaşabilirsiniz.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!
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