Mevlid kandili ne zaman? 2019 yılında Mevlid kandili hangi tarihe denk gelmektedir?

Bu anlamlı ve mübarek gün yaklaşırken Müslüman vatandaşlar Mevlid kandili ne zaman şeklinde internet üzerinden yoğun olarak araştırmaya başladı. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği bu kutlu gün için İslam aleminde geri sayım başladı. Müslümanlar açısından önemli olan bu tarihte yapılacak ibadet ve dualar da vardır. Peki, Mevlid Kandili ne zaman yapılacak? Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan gece yani 2019 Mevlid kandili hangi tarihe denk gelmektedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHE DENK GELMEKTEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre; Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak bilinen mübarek Mevlid Kandili 2019'da yani bu yıl 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.v.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.