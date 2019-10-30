Müge Anlı’da son dakika gelişmesi yaşandı! Gencer Zengin ölü bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmesi herkeste şok etkisi yarattı. 12 Eylül tarihinden itibaren aranan Gencer Zengin ağaca asılı halde ölü bulundu. Eşi Şahsenem Zengin'in programa katılıp eşini araması ve eşi ile ilgili iddialarını anlatması gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşinin kendisini en yakın arkadaşı Safiye Ergen ile aldattığını iddia eden kadın iddialarını sürdürdü. Safiye Ergen üzerine atılan suçu yalanlansa da Müge Anlı yayınında Safiye Ergen, Gencer Zengin'in kendisine "Her erkek senin gibi eşi olsun ister" diye mesaj attığını ifade etmişti. Peki Gencer Zengin intihar mi etti, öldürüldü mü?

İşte Gencer Zengin olayı ile ilgili son dakika bilgileri…