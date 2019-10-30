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? 29 Ekim Salı reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar takip ettikleri yapımların reyting sıralamasındaki yerini merak ediyorlar. Sabah saatlerinden itibaren pek çok vatandaş ‘’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizi/program sezonunun oturması ile birlikte aralarındaki rekabette son derece artmış durumda. Bu bağlamda sevilen dizilerin ekranlara geldiği akşamlarda kimin birinci olduğu merak konusu. Peki, 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çocuk gibi dizilerin yayınlandığı akşamdaki reyting sonuçlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 08:02
Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Salı reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları dizi ve programı yakından takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Salı günleri ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çocuk gibi yapımlar izleyicisiyle buluştu. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 29 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları gün aşırı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Salı reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
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