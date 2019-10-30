Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Salı reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları dizi ve programı yakından takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Salı günleri ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çocuk gibi yapımlar izleyicisiyle buluştu. Dizilerin yakın takipçisi olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 29 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 EKİM REYTİNG SIRALAMASI

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları gün aşırı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden 29 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz…