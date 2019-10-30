Sağlık Bakanlığı 89. Dönem DHY kura sonuçları açıklanıyor! YHGM DHY kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

89. Dönem DHY kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) aracılığıyla gerçekleştirilen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları, bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen kura sonucunda uzman tabip, pratisyen tabip ve münhal kadro alımı yapılacak. Peki YHGM DHY kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 89. Dönem DHY kura sonuçları sorgulama ekranı!

89.DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Heyecanla beklenen 89.Dönem DHY kura sonuçları için geri sayım başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan DHY kura sonuçları hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

89.DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura ile yerleştirme işlemi 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00 'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılacaktır. 89.Dönem kura sonuçları yhgm.saglik.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Kura sonuçları 11.00'dan sonra belli olacaktır.

89.DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.