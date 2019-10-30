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Sigara vermeyenlere kurşun yağdırdı: 5 yaralı

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Giriş Tarihi: 30.10.2019
Sigara vermeyenlere kurşun yağdırdı: 5 yaralı
Esenyurt'ta, bir internet kafe önünde sohbet edenlerden sigara isteyen Kürşat Taşğın ret yanıtı alınca kurşun yağdırdı.
Mehterçeşme Mahallesi 1973 Sokak'ta bulunan bir internet kafe önünde sohbet eden 5 kişinin yanına gelen Kürşat Taşğın sigara istedi. Ret yanıtı alan Taşğın 5 kişiyle önce sözlü tartışmaya girişti, sonra da kavgaya tutuştu. Taşğın daha sonra yanında bulunan tabancayı çekerek kendisine sigara vermeyenlere kurşun yağdırdı. 5 kişiyi tabancayla yaralayan Taşğın olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken olayın ardından kaçan zanlı yaklaşık 1 saat sonra yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Sigara vermeyenlere kurşun yağdırdı: 5 yaralı
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