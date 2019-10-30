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Sisler altında kalan havadan görüntülendi... Kartpostallık görüntüler oluştu

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 09:23

- (Özel) Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi
- Kartpostallık görüntüler oluştu

(Fotoğraflı)

Halit Arslan
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. Sisin oluşturduğu hayranlık uyandırıcı manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Sis tabakasının çökmesiyle İstanbul'da hayranlık uyandıran bir manzara ortaya çıktı. Şehirde oluşan kartpostallık manzara drone ile havadan görüntülendi.

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Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi... Kartpostallık görüntüler oluştu
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