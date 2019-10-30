Müge Anlı canlı yayınında son dakika sır perdesi aralanıyor... Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı Hatice mi?

Hatice'nin Gülümser Bulut'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi. Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan son dakika fotoğrafı ortaya çıktı!

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

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