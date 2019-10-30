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canlı yayınında sır perdesi aralanıyor... 'un katili mı Hatice mi?

Günlerdir takip edilen cinayetinde gelişmeleri yaşanırken gözler bugünkü programa çevrildi. Bir numaralı şüpheli 'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu da Hatice Hanım'ın avuakatı Mehmet Bey de canlı yayında hazır bulundu. Gülümser Bulut'un kefen gibi bir örtüye sarılarak bazanın altına atıldığı ortaya çıktıktan sonra soru işaretleri de arttı. Kefenin iyice sıkıştırıldığı, düzgünce bağlandığı belirlendi bu durumun da cesedin kokusunun çıkmaması için yapıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 08:06
Müge Anlı canlı yayınında son dakika sır perdesi aralanıyor... Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı Hatice mi?

Hatice'nin 'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi. Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan fotoğrafı ortaya çıktı!

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

İŞTE AKILLARA DURGUNLUK VEREN CİNAYETİN DETAYLARI...

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika sır perdesi aralanıyor... Gülümser Bulut'un katili Yunus Kahraman mı Hatice mi?
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