Son dakika haber: 50 TL için İkbal Nur'u tekme tokat dövdüler

Keçiören ilçesinde oturan, resim öğretmenliği branşında atama bekleyen İkbal Nur T, 17 Ekim akşamı köpeğini gezdirmeye çıkardı. Genç kız, evine dönerken binanın girişinde apartmanın yöneticisi Lütfi Ş. ve ailesiyle, aidat konusunda tartıştı. Lütfi Ş. ve o sırada yanında bulanan eşi ile yakınları, İkbal Nur T'ye saldırdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda İkbal Nur T, aldığı darbelerle yere düştü. Genç kız, yerde saçından tutulup, tekme tokat dövüldü. İkbal Nur T, olayın ardından hastaneden aldığı darp raporu ile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, Lütfi Ş, eşi ve kavgaya karışan diğer yakınlarının da ifadesine başvurdu.