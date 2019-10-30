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Son dakika haber: 50 TL için 'u tekme tokat dövdüler

'da T. (27), oturduğu apartmanın 50 lira tutarındaki aidatını ödemeyi geciktirdiği gerekçesiyle yönetici Lütfi Ş. ile ailesi tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saçından tutulup, yerde sürüklenen öğretmen adayı İkbal Nur T., doktor raporu alarak polise şikayette bulundu. İkbal Nur T., "Tartaklandım, yerlere yatırıldım, adeta kurbanlık koyun gibi" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:22
Son dakika haber: 50 TL için İkbal Nur'u tekme tokat dövdüler

Keçiören ilçesinde oturan, resim öğretmenliği branşında atama bekleyen T, 17 Ekim akşamı köpeğini gezdirmeye çıkardı. Genç kız, evine dönerken binanın girişinde apartmanın yöneticisi Lütfi Ş. ve ailesiyle, aidat konusunda tartıştı. Lütfi Ş. ve o sırada yanında bulanan eşi ile yakınları, İkbal Nur T'ye saldırdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda İkbal Nur T, aldığı darbelerle yere düştü. Genç kız, yerde saçından tutulup, tekme tokat dövüldü. İkbal Nur T, olayın ardından hastaneden aldığı darp raporu ile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, Lütfi Ş, eşi ve kavgaya karışan diğer yakınlarının da ifadesine başvurdu.

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Son dakika haber: 50 TL için İkbal Nur'u tekme tokat dövdüler
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