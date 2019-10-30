Son Dakika Haberi: 15 yaşındaki İskender'in annesine yazdığı mesaj yürekleri dağladı... Gözyaşlarına boğuldular

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bugün öğlen saatlerinde yaşanan feci kazaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde kontrol çıkan servis minibüsü, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarpmıştı. Kazada, 15 yaşındaki lise öğrencisi İskender Şimşek hayatını kaybetmiş; henüz kimlikleri belirlenemeyen iki öğrenci ise yaralanmıştı. Lise öğrencisi olan Şimşek, olay yerine gelen ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırımasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Aynı zamanda amatör olarak da futbol oynayan ve lisanslı kalecilik yapan İskender Şimşek'in 2 yıl önce bir sosyal medya sitesinde annesine ithafen yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Şimşek'in annesine yazdığı mesaj ise yürekleri dağladı.

İşte, kahreden son dakika haberine ilişkin detaylar ve o mesaj...