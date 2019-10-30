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'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı

'nin Pamukkale ilçesinde, bir pazaryerinde esnaflar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:23
Sosyete Pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Kuşpınar Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarı olarak bilinen semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre pazarda esnaflık yapan iki grup arasında alacak-verecek meselesinden kavga çıktı. Esnafların birbirine girdiği tekmeli, yumruklu ve bıçak kullanılan kavgada, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşları da korkuttu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Mehmet A. ve darp sonucu yaralanan Kazım Y. ile Zeynep E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sosyete Pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı
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