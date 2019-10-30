Steam indirimleri devam ediyor! Steam indirimi hangi oyunlarda geçerli olacak, ne zaman sona erecek?

Oyun severlerin merakla beklediği Steam indirimleri nihayet başladı. 28 Ekim'de başlayan indirim günleri 1 Kasım'da sona erecek. Her yıl belli dönemlerde indirime giden oyun servisinde bu sene şaşırtan indirimlerle tüketicisinin karşısına çıkıyor. Peki Steam indirimi hangi oyunlarda geçerli olacak? Steam indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Steam indirimleri 28 Ekim 2019 tarihinde başladı. 1 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

STEAM İNDİRİMLERİ HANGİ OYUNLARDA GEÇERLİ OLACAK?

Bir zamanların efsane oyunu Hitman, Steam'in dikkat çeken indirimli ürünlerinden biri. Bu hafta Hitman haricinde önemli bir gelişme daha vardı: Daha çıkmamış olan Immortal Realms: Vampire Wars isimli oyun, düşük fiyattan satışa çıktı.

Daha çıkmamış olan oyunu şimdiden indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Hitman'de ise Steam yüzde 75 indirim yapmış durumda. Fallout serisi Steam hafta ortası indirimlerinde ücretsiz olurken Dishonored oyunu ise Steam hafta sonu indirimlerinde yer aldı. Ayrıca oyunun bütün içerik paketlerinin dahil olduğu versiyonunu satın alırsanız daha az ödüyorsunuz.