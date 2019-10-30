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Tamirhaneden hazine çıktı

’ta bir tamirhaneye yapılan baskında, Dakyanus, Bizans İmparatoru VII. Mihail ve dönemine ait 92 sikke ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 08:42
Tamirhaneden hazine çıktı

Muş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, antikacı kılığına girerek tarihi eser kaçakçılarıyla irtibata geçti. Polis, E. P., M. K., M. S. K. ile tamirhanede buluştu. Aralarında Rum İmparator'u Dakyanus, VII. Mihail Dukas ve Makedonya Kralı Büyük İskender döneminden kalan 92 adet sikke ele geçirildi. Dakyanus dönemine ait 35 sikkenin adedinin 20 bin dolar olduğu ve bugüne kadar ele geçirilmiş en değerli sikkeler olduğu belirtildi. Her birinin değerinin 2 bin Euro olduğu belirlenen Venedik Dükası sikkelerinin ise müzayedelerin gözde parçalarından olduğu belirlendi. Toplam değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu belirlenen tarihi eserler koruma altına alındı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Tamirhaneden hazine çıktı
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