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Üniversite öğrencisi ölümünde gelişmesi! Mahkemeden flaş karar!

İzmir’in Bornova ilçesindeki ’nde okuyan 23 yaşındaki ’ın ölümüyle alakalı gelişmesi yaşandı. Olay, 16 Eylül’de Ege Üniversitesi Bornova kampüsünde meydana gelmişti. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü’nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak’a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarpmıştı. 23 yaşındaki genç kız traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmiş ve güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını saniye saniye kaydetmişti. Genç kızın ölümüne sebep olan sürücü hakkında kararını verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:11
Üniversite öğrencisi Sezen Zambak ölümünde son dakika gelişmesi! Mahkemeden flaş karar!

Bornova kampüsünde feci şekilde can veren hakkında gelişmesi geldi. 16 Eylül'de meydana gelen Ege Üniversitesi Bornova kampüsünde yaşandı. 23 yaşındaki genç kızın karşıdan karşıya geçmesiyle, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün kazaya sebep olması an be an kameralara yansımıştı. Gelen son dakika gelişmesine göre Sezen Zambak'a çarparak ölümüne sebep olan traktörün sürücüsü kaza tespit tutanağında 'tam ve asli kusurlu' bulunmasına rağmen serbest bırakıldı.

İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

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Üniversite öğrencisi Sezen Zambak ölümünde son dakika gelişmesi! Mahkemeden flaş karar!
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