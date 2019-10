Üniversite öğrencisi Sezen Zambak ölümünde son dakika gelişmesi! Mahkemeden flaş karar!

Ege Üniversitesi Bornova kampüsünde feci şekilde can veren Sezen Zambak hakkında son dakika gelişmesi geldi. 16 Eylül'de meydana gelen kaza Ege Üniversitesi Bornova kampüsünde yaşandı. 23 yaşındaki genç kızın karşıdan karşıya geçmesiyle, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün kazaya sebep olması an be an kameralara yansımıştı. Gelen son dakika gelişmesine göre Sezen Zambak'a çarparak ölümüne sebep olan traktörün sürücüsü kaza tespit tutanağında 'tam ve asli kusurlu' bulunmasına rağmen serbest bırakıldı.

