Ünlü iş insanı Yusuf Bayat hayatını kaybetti! Yusuf Bayat kimdir?

Ülkemizin köklü gömlek üreticisi markalarından biri olup kuruluşu 1964 senesine dayanan Dufy'nin kurucusu, ünlü iş insanı Yusuf Bayat yaşamını yitirdi. Bilindiği üzere Bayat, 2000 yılında bir tren kazasında ağır şekilde yara almış, Almanya'da meydana gelen söz konusu kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından kaburga ve kafatasında kırıklar oluşan Bayat, uzun bir süre tedavi altında kalmıştı. Zorlu süreci atlatan Yusuf Bayat, kalp krizine yenik düştü. Şirket kaynakları yaptığı açıklamada Yusuf Bayat'ın hayatını kaybettiğini, cenazesinin yarın yapılacağını belirtti.

YUSUF BAYAT KİMDİR?

Yusuf Bayat'ın hayatı, vefatının ardından merak konusu olurken Bayat hayatını daha önce Hürriyet'e verdiği bir röportajda şöyle anlatmış: "Erzincanlı bir aileyiz ve 1940'larda İstanbul'a göç etmişiz. Sultanhamam Gürün Han babamızın mekanı olmuş. Babamız Bekir Bayat, gömlekçi olarak başlamış. Oradaki markamız 'Kısmet'ti. Gürün Han da tekstil piyasasında tarihi öneme sahiptir. Bir zamanlar sektörün kalbiydi. 11 yaşımdan itibaren yaz tatillerinde orada çalışmaya başladım. 'Yerleri süpür, sigara al, tost söyle' diye 5 lira haftalıkla başladık. 1966'da her gün 2.5 lira, cumartesileri 10 lira alıyordum. 1972'de artık gömleğin ustası olmaya başlamıştım. Anadolu'ya toptan, düzine hesabıyla mavi, gri, beyaz, kemik renklerde gömlek satardık. 1975 sonunda (aralık ayı) Gürün Han'da büyük yangın oldu. Biz etkilenmedik, zaten sigortamız da vardı.

Annem okumamı istiyordu ama gömlek tasarımında ve dikiminde çok yetenekli olduğumu düşünen ağabeylerim ve babam, bir an önce işe yönelmem gerektiğini söylüyorlardı. Gündüzleri çalışıp akşamları okula giderek ticaret lisesini bitirdim. İşyeri, ev, okul arası 10 dakikaydı. Çarşıkapı'da oturuyorduk. Ağabeylerim beni hep desteklediler. Osmanbey'e açılmamı teşvik ettiler. Osmanbey cazipti. Şair Nigar, Matbaacı Osmanbey sokaklara gidiliyordu. 'Gömleklerim en iyi mağazalarda Beymen, Vakko, İGS'de satılacak, gömleğin kralı olacağım' diyordum.

Osmanbey'e geçtikten sonra ilk yıl Gürün Han'dakinin üç katı gömlek sattım. Üstelik fiyatı da 2-3 misli tutturmuştum. En iyi markaların gömlekçisi oldum. Bayrampaşa'da büyük atölye kurdum, 'Artık ihracat yapmalıyım' dedim. Avrupa'ya gittim, fuarları gezmeye, modayı yakından izlemeye başladım. 1995'ten itibaren de Avrupa'ya üretime başladım."