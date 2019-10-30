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Kahramanmaraş'ta yaşayan 5 çocuk babası Ziya Doğan 5 yıl önce kalp rahatsızlığına yakalandı. Şimdiye kadar 20 kez stent takılan Doğan, sağlığı her defasında daha kötüye gidince, emekli hemşire ablasının yönlendirmesiyle, 4 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek Prof. Dr. Ömer Bayezid'e muayene oldu. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Doğan, kalp nakli bekleme sırasına yazıldı. Doğan'a müjdeli haber 4 ay sonra İzmir'den geldi ve beyin kanaması geçiren bir hastanın kalbi uyumlu çıktı. Geçen cuma, kalp nakli yapılan Doğan, "Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim" dedi.