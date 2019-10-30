Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim

Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim
Kahramanmaraş'ta yaşayan 5 çocuk babası Ziya Doğan 5 yıl önce kalp rahatsızlığına yakalandı. Şimdiye kadar 20 kez stent takılan Doğan, sağlığı her defasında daha kötüye gidince, emekli hemşire ablasının yönlendirmesiyle, 4 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek Prof. Dr. Ömer Bayezid'e muayene oldu. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Doğan, kalp nakli bekleme sırasına yazıldı. Doğan'a müjdeli haber 4 ay sonra İzmir'den geldi ve beyin kanaması geçiren bir hastanın kalbi uyumlu çıktı. Geçen cuma, kalp nakli yapılan Doğan, "Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni kalbimle kuş gibi uçabilirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN