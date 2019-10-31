10 Kasım resmi tatil mi olacak? 10 Kasım M. Kemal Atatürk’ü anma günü resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

İçinde bulunduğumuz yılın son aylarını yaşadığımız bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan ve her yıl törenlerle karşılanan 10 kasım resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak konusu haline gelen bu sorunun cevabı için sizlere bu haberimizi hazırladık. Her yıl bu tarihte Atatürk'ü anmak adına törenler düzenleniyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugün içerisinde saat 09:05 geçe törenler yapılıyor. 10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.