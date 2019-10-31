Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Ulu önder 'ün ölüm yıldönümü olan bu anlamlı tarih 1938'den itibaren her yıl törenlerle karşılanıyor. ise bu anlamlı tarihe günler kala milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Ölümünün üzerinden 81 yıl geçen önderimizi her sene olduğu gibi bu sene de saygı ve hasretle anacağız. İşte vatandaşların araştırma konusu haline gelen 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:05
10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

, 'ün ölümünün 81. Senesinde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Her sene bu tarihte tüm Türkiye'de törenlerle anılan ulu önder Atatürk ile ilgili en güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirlerini sizler için bu başlık altında topladık. 1938 yılında hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetmiş ve Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verilmişti. İşte o tarihten bu yana anma törenleriyle karşılanan bu özel tarihle ilgili 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN