2019 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

AttılÂ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2019 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Roman ödülü, "Yara Bende"nin yazarı Abdullah Ataşçı ve "Umudun Rengi"nin yazarı Murat Özsan arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül "Kavil" kitabıyla Tuğrul Keskin'e değer görüldü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi, "Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim" kitabıyla Anıl Can Uğuz olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Vera" adlı kitabıyla Talha Kuru'ya layık bulundu. Ödüller, 7 Kasım'da 38. İstanbul Uluslararası Kitap fuarı etkinlikleri kapsamında TÜYAP'ta sahiplerine takdim edilecek. KÜLTÜR-SANAT