23'lük sevgilisini kıskanıp, 85 yaşındaki komşusunu öldürmüş

Müslim SARIYAR/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Bakırköy'de yaşayan ve komşusu Hüseyin Seyman'ı (85) Silivriye götürüp, tabancayla vurararak öldürdükten sonra cesedini gömdüğünü itiraf eden Ali Malkara'nın cinayeti, 23 yaşındaki sevgilisini yaşlı adamdan kıskandığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Malkara'nın, Seyman'ı aracıyla Silivri'ye götürdüğü ve tek başına geri döndüğü, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarından tespit edildi.

Bakırköy'de yalnız yaşayan itfaiye emeklisi Hüseyin Seyman, çalıştığı dönemde adı açıklanmayan bir genç kızı manevi evladı kabul edip, okutarak mimar olmasını sağladı. Seyman'ın manevi kızı, 23 Ekim günü Kartaltepe Polis Merkezi'ne giderek, 'baba' olarak gördüğü Hüseyin Seyman'ın 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Yaşlı adamın kaybolmasını şüpheli bulan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bilgisine başvurulan Seyman'ın manevi kızı, polise, "Beni okuttu. Manevi babamdır. Kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundum. Benim dışımda evlerine karşımızda oturan Ali bey ve sevgilisi gelirdi" dedi.

'YEMEK GÖTÜRÜYORDUK'

Bu bilgi üzerine polis ekipleri, Seyman'ın karşı komşusu Ali Malkara (42) ile soyadı açıklanmayan sevgilisi Seher'in (23) ifadesine başvurdu. İkili polise, "Hüseyin amcaya gider gelirdik. Yemek götürüyorduk. Kaç gündür de görmüyoruz" diye ifade verdi.

İNANDIRICI GELMEDİ

Ancak ifadelere inanmayan polis, şüpheli olarak Ali Malkara'yı incelemeye aldı. Önce Malkara'nın hafif ticari aracının plakası tespit edildi. Ardından da sokak ile güzergahlarda güvenlik kamerası arandı ancak bulunamadı. Araca ait ilk görüntüye ise mobese kayıtlarından ulaşıldı. D 100 Karayolu'nun Şirinevler Mevkii'ne ait görüntü, kurulan özel ekip tarafından izlendi. Saatlerce görüntüyü izleyen ekip, İstanbul'un Tekirdağ yönündeki PTS kayıtlarına da başvurdu.

TÜYAP'TA PTS'YE YAKALANDI

Ali Malkara'nın kullandığı aracın, yaşlı adamın kaybolduğu gün Büyükçekmece TÜYAP mevkisinde PTS'ce fotoğraflandığı ortaya çıktı. Malkara'nın gidiş yönündeki fotoğrafta beraberinde Hüseyin Seyman olduğu, dönüş yönündeki fotoğrafta ise yalnız olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, kayıp başvurusundan 70 saat sonra matbaa sahibi Ali Malkara ve sevgilisi Seher'i gözaltına aldı. Malkara sorgusunda, "Hüseyin amca her gittiğimde çok sevdiğim hatta ileride evlenmeyi düşündüğüm Seher'le ilgili konuşuyordu. 'Keşke Seher olsa' gibi laflar diyordu. Bu da bende aşırı kıskançlığa neden oldu. Olay günü 'hadi senle Silivri'ye gidelim, içki içelim' dedim. Onu alıp Silivri'ye gittim. Bir markete girdik. Bana 'keşke Seher gelseydi' deyince, çıldırdım. Dayımın evinin bahçesine götürdüm, arkasından tek kurşunla öldürdüm. Yaklaşık 4 metre kadar sürükleyerek bahçeye gömdüm" diyerek, cinayeti itiraf etti.

'BANA HİÇ BELLİ ETMEDİ'

Malkara'nın sevgilisi Seher ise, "Olay günü ablamın düğünü nedeniyle Anadolu yakasına gitmiştim. Pazartesi günü geri geldim. Bana yemek hazırladı. Her şey diğer günlerdeki gibiydi. Cinayet işlememiş gibi normal davranıyordu" diye konuştu.

Kendisine ait matbaayı sevgilisinin üzerine devrettiği de ortaya çıkan Ali Malkara, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezavine konuldu.



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