49 kez yakalandı yine hırsızlıktan vazgeçmedi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, ardı ardına gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarından hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, 13 Ekim'de Kadıköy Caddebostan'dan başka bir hırsızlık ihbarı geldi. Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi iki kadını kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden Deniz Ç.'nin (25) 49, Kiraz Ç.'nin (42) ise 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.