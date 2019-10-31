A101 Aktüel ürünler kataloğu indirimi başladı! 31 Ekim tarihinden itibaren A101 Aktüel ürünlerde şok indirim!

Her Perşembe raflarını yenileyerek A101 aktüel ürünler listesini yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle bugün vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, 81 ilde 6 binden fazla marketi bulunuyor. Peki, a101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin 31 Ekim tarihli kataloğu yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için bu haberi hazırladık…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2019 YAYINLANDI! 31 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?