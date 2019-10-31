"Ağlayan Kayalar" ziyaretçilerin ilgi odağı

- Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak adlandırılan doğal oluşum, her mevsim ziyaretçileri büyülüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde doğal güzelliğiyle öne çıkan "Ağlayan Kayalar" her mevsim doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Hılbeş Köprüsü yakınlarında bulunan kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak adlandırılıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle dikkati çeken kayalar, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla eşsiz bir görünüme kavuşuyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikteki çok sayıda kaynaktan süzülen sularla büyüleyen kayalar, yılın her dönemi çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

Pülümür Vadisi'nin büyüleyici tepeleri arasında göze çarpan kayalar, doğal görüntüsüyle ziyaretçilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Bölgenin ziyaretçilerinden İlhan Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin doğası, florası, tarihi ve turistik yapısıyla adeta yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.

"Ağlayan Kayalar"ın doğallığıyla etkilediğini belirten Abay, "Burada ilkbaharın kayaların üzerinde şırıl şırıl sular akıyor. Kışın ise bu bölge tamamen buz sarkıtlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Çok güzel ve doğa harikası bir yer. Herkesin bu kente gelip buradaki doğal güzellikleri yerinde görmesini tavsiye ederim." dedi.