Ambulans çaldı ‘anı tazeledim’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne önceki gece 01.30 sıralarında hasta getiren ambulans, sürücüsünün malzeme almak için indiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İstanbul polisi terör ihtimaline karşı alarma geçerken ambulansın izine Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te ulaşıldı. Emre Ç. (34) çaldığı ambulansın içinde etrafı izlerken bulundu. Tehdit, hakaret ve oto hırsızlığı gibi çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Emre Ç. ilk ifadesinde "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışıyordum. Anılarımı tazelemek ve ısınmak için çaldım. Hastanenin önünden geçerken ambulansı gördüm, anahtar üzerindeydi alarak kaçırdım" dedi.