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’de alacaklı polis dehşeti

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Giriş Tarihi: 31.10.2019
AVM’de alacaklı polis dehşeti
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Başpolis Atilla Durmuş (44), Efeler ilçesindeki bir AVM'de dönercide çalışan Ahmet Barut'a (35) borç verdi. Önceki akşam AVM'ye giden Durmuş, alacağını istedi ancak Barut, ödemeyeceğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışmayı vatandaşlar yatıştırıldı. Ancak, AVM çıkışında ikili tekrar kavgaya başladı. Beylik tabancasına sarılan Durmuş, 3 el ateş ederek Barut'u başından vurdu. Ardından da kendi başına dayayarak tetiğe bastı. Durmuş ve Barut hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarımlamadı.
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AVM’de alacaklı polis dehşeti
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