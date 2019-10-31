Berfin’in yüzü gülüyor

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Hatay'da, eski erkek arkadaşının asitli saldırısı ile yüzü yanan Berfin Özek, 17 Haziran'dan itibaren 3 ay içerisinde üç ameliyat geçirdi. Korkunç saldırı sonrası 4 ay hastanede tedavi gören 19 yaşındaki Berfin, Sağlık Bakanlığı'nın 400 bin liralık ameliyat masraflarını üstlenmesi sonrası Muğla'da özel hastanede Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından ilk ameliyat sürecini tamamladı. İyileşme süreci devam eden Berfin'in saldırıda ağır hasar gören iki burun deliği iyileşme sürecine girdi. Yüzündeki yanık izlerinde azalma görülen Berfin, artık aynaya baktığında gülümseyişini görebildiğini ve mutlu olduğunu söyledi. İHA