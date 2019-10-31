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Haftanın aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma indirimli BİM kataloğu aktüel ürünlerinde neler var?

marketler zinciri, bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler listesini resmi internet sitesinden açıkladı. Birçok kişinin merakla beklediği kataloğun içerisinde yine birbirinden sürpriz ürünler bulunuyor. 1 Kasım ürünlerine sahip olmak isteyen vatandaşlar yine belirtilen tarihlerde en yakın marketlere akın edecek. Peki, 1 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM aktüel ürünleri kataloğu tam sayfa listesi!

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:13
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma indirimli BİM kataloğu aktüel ürünlerinde neler var?

1 Kasım aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. BİM marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı ürünler ile yine müşterilerinin yüzünü güldürecek. Birbirinden sürpriz ve indirimli ürünleri satışa çıkacağı gün öncesi özellikle ev hanımları araştırmalara başladı. İhtiyaçlarını bu ürünler ile karşılamak isteyen kişiler ilgili tarihte en yakın marketlere gidebilirler. İşte 1 Kasım Cuma ürünleri tam sayfa kataloğu!

1 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

BİM aktüel ürünleri bu haftanın indirimli ürünler listesini açıkladı. 1 Kasım'da satışa sunulacak listede cep telefonu, çay makinası, seramik çerez seti, porselen yemek takımı, fincan seti, ütü, erkek bakım seti ve daha birçok ürün yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ (1 KASIM 2019)

İşte BİM aktüel kataloğu;

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma indirimli BİM kataloğu aktüel ürünlerinde neler var?
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