Cani koca hakkında müebbet istendi

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz Haziran ayında aldatıldığından 'şüphe' duyduğu için karısını 4 kurşunla öldüren koca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayı itiraf eden koca Temel Akyurt hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede vahşi cinayet şu şekilde anlatıldı: 16 Haziran günü Fatih'in Molla Gürani Mahallesi'nde 49 yaşındaki Şener Akyurt öldürüldü. Ölüm olayının bildirilmesi üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken eşini vurduğunu itiraf eden 51 yaşındaki şüpheli Temel Akyurt olayda kullandığı tabanca ile emniyete teslim oldu.

"ALDATILDIĞIM KONUSUNDA KUŞKULARIM ARTTI"

Şüpheli ifadesinde, eşimle yaklaşık altı yıl önce beni aldattığından kuşkulandığım için ayrılmıştık. O tarihlerdeki tartışmalarımızda bir iki defa eşime şiddet uyguladığım olmuştur. Bu konuda mahkemelik olmuştuk. Üç yıl ayrı kaldıktan sonra barıştık. Ancak son bir iki aydır aldatıldığım konusunda kuşkularım arttı. Son on beş gün özellikle tartışmalarımız yoğunlaşmaya başladı. Olay günü saat 15:00 sularında eşim alışveriş için dışarı çıktı. Saat 18:00'da eve geldi. Eşim ile tartışmaya başladım. Bana çeşitli hakaretler ve incitici sözler söyledi. Ben bu söylediği sözlerden dolayı çok sinirlendim. Çekyatın altında bulunan silahı çıkardım. Elimde silah ile bir süre daha tartışmaya devam ettik. En sonunda dayanamayıp yakın mesafeden eşime dört el ateş ettim. Eşim yere yığıldı. Ben de bunun üzerine silahla beraber karakola teslim olmak için çıktım.

İddianamede, "Şüphelinin ruhsatsız tabancayı bulundurması ve kullanması ile 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçunu işlediği, yine şüphelinin ikrarı da nazara alındığında eşi olan Şener Akyurt'u silahla öldürerek 'Kasten Öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık, Temel Akyurt'un atılı suçlar kapsamında müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.