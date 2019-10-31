Cani kocaya müebbet istendi

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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz haziran, aldatıldığından şüphe duyduğu için karısını 4 kurşunla öldüren koca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayı itiraf eden koca Temel Akyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede vahşi cinayet şu şekilde anlatıldı: "16 Haziran günü Fatih'in Molla Gürani Mahallesi'nde 49 yaşındaki Şener Akyurt öldürüldü. Ölüm olayının bildirilmesi üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken eşini vurduğunu itiraf eden 51 yaşındaki şüpheli Temel Akyurt olayda kullandığı tabanca ile emniyete teslim oldu."Tutuklu sanık Temel Akyurt ise ifadesinde şunları söyledi: "Eşimle 6 yıl önce beni aldattığından kuşkulandığım için ayrılmıştık. Eşime şiddet uygulayınca mahkemelik olmuştuk. Üç yıl sonra barıştık. Ama yine aldatıldığımdan kuşkulanınca kavgalarımız başladı. Olay günü saat 15.00'te eşim alışveriş için dışarı çıktı. Saat 18.00'de eve geldi. Eve gelince tartıştık. Bana hakaretler ve incitici sözler söyledi. Çekyatın altında bulunan silahı çıkardım. Dayanamayıp dört el ateş ettim. Sonra teslim oldum." İddianamede, şüphelinin ruhsatsız tabancayı bulundurması ve kullanması ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve ya bulundurma" suçunu işlediği, yine şüphelinin ikrarı da nazara alındığında eşi olan Şener Akyurt'u silahla öldürerek "kasten öldürme" suçunu işlediği belirtildi. Savcılık, Temel Akyurt'un atılı suçlar kapsamında müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.