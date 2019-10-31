Cinayet gibi kaza

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Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde bir öğrenci servisi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan öğrencilerin arasına daldı. Bu sırada kaldırımda bulunan ve okuluna 30 metre mesafede olan öğrenci İskender Şimşek (15), minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Servis şoförü kaza sonrası gözaltına alınırken, yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren Şimşek'in sosyal medya hesabından 2 yıl önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Amatör olarak kalecilik yapan Şimşek, çıktığı bir karşılaşma öncesi çekilen fotoğrafını paylaşarak, altına da "Anneme sözüm var. Onu villalarda yaşatacağım" notunu düştü.