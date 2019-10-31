İzmir'de gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki etkinliklerde, Selçuk ilçesinde fener alayın ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün hemen ardından Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil, CHP'li meclis üyeleri, partililer ve bir grup belediye çalışanı ile kırsal mahallede düzenlenen kutlamalara geçti. İddialara göre eski başkan CHP'li Vefa Ülgür, kutlamalar sırasında halay çeken Sengel'e saldırıda bulundu. Eski başkanın fiziki ve sözlü saldırısının ardından kutlama alanında ortalık karıştı. İki taraf arasında çıkan kavganın ardından gözaltına alınanlar oldu. Bu olayın ardından Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? Vefa Ülgür kimdir? soruları araştırılmaya başlandı.

SELÇUK BELEDİYESİ OLAYI KINADI

Olayın ardından taraflar birbirini suçlarken, Selçuk Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı. Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Başkanımız, eski Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve yakın çevresinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştır. Bunun yanı sıra bir kadın belediye çalışanı da fiziksel saldırıya uğramıştır" dedi. Sengel'i ziyaret eden İl Başkanı Deniz Yücel de, "Kadının toplumdaki yerini hazmedemeyen kim varsa karşısındayız. Bu saldırı Filiz başkanımızın nezdinde, Selçuk halkına da yapılmıştır. Disiplin mekanizmamızı çalıştıracağız. Bu düpedüz vandallıktır" diye konuştu.

'ASIL DAYAĞI BİZ YEDİK'

Kendini savunarak Sengel'i provokatörlükle suçlayan Ülgür ise, "Belediye başkanı saat 23.30 sıralarında geldi. Akrabalarımın çektiği halaya girdi. Ben de girdim. Kendisine, 'Fotoğraf mı çekilmek istiyorsun? Bu fotoğrafa ihtiyacın mı var?' dedim. Belediye başkanı oraya provokasyon için geldi. Kavgayı da partili Süleyman Tüccar ve başkanın korumaları başlattı. Bizim bir saldırımız yok. Oğluma saldırdılar. Kafasında iki dikiş var. Yeğenimin elinde çatlak var. Kardeşimi de darp ettiler. Dayağı biz yedik. Olayı kadına şiddet konusuna getirmeye çalışıyorlar. Belediye başkanı provokasyon yapmaz. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

SENGEL DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel de, kendisine küfür ve hakaret edildiğini, fiziksel olarak şiddet gördüğünü söyledi. "Burada her türlü şiddet var, hakaret içeren cümleler var, cismen saldırı var ve psikolojik şiddet var. Fiziksel saldırı, küfre varan söylemler var" diyen Sengel, Vefa Ülgür'den şikayetçi olduğunu söyledi.