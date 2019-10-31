Geri dönüşümden raflara

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Aksaray'da, okuma aşkıyla bin kitap bitirdikten sonra insanları okumaya teşvik etmek için sahaf dükkanı açan 27 yaşındaki genç, aralarında önemli tarihi kitapların da bulunduğu çöpe atılan 400 kitabı geri dönüşümcülerden toplayarak kitapseverlerin hizmetine sundu. Kitap okuma alışkanlığını artırmayı amaçlayan 27 yaşındaki Yusuf Bölükbaş, tarihi taş yapı Eğri Minare karşısında kitapseverler için açtığı "Tenhada Sahaf" isimli dükkânda, misafirlerini üç kedisiyle karşılıyor.Kitapseverlere kumda kahve ikram eden genç sahaf, günümüzde insanların kitapları çöpe attığını, sobalarda yaktığını belirterek niyetinin geçimini sağlamak olmadığını asıl amacının insanlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi.300 kitapla sahaf dükkanını açtığını anlatan Bölükbaşı, "Geri dönüşümcülerden, kâğıt toplayıcılardan yaklaşık 400 kitap buldum. Üstelik bunlar nadir bulunan kitaplar. Mesela Aksaray'ın tarihini anlatan kitaplar vardı aralarında. Bunlar kimsenin elinde bulunmuyor ve biz bunları çöpten topladık. Bazılarını ilgi duyanlara ulaştırdık. Bazılarını ben elimde bulunduruyorum. Şu an burada 2 bin- 3 bin arası kitap mevcut. Diğer illere baktığımızda Aksaray'ın kitap okuma alışkanlığı yok denecek kadar az. Ayrıca sahaf ve kitapçılık kültürü de yok. Biz de bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Fakat bizim için önemli olan insana bir şey katabilmek. Okudukça insanlar güzelleşecek, toplum güzelleşecek diye umuyorum" dedi./ SABAH