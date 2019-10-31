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Haftanın ürünler kataloğu bu hafta sürpriz indirimleri içeriyor! 1 Kasım Cuma BİM kataloğu listesi

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 1 Kasım 2019 Cuma ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli mutfak&sofra fırsatları öne çıkarken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, Huawei Y5 ve Xiaomi Redmi Go cep telefonları... İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca yurttaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli mutfak&sofra ürünleri ile teknoloji fırsatlarını içeren 1 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 22:36
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta sürpriz indirimleri içeriyor! 1 Kasım Cuma BİM kataloğu listesi

Yeni haftaya kapsamında 1 Kasım 2019 Cuma için kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&sofra ürünleri ile akıllı cep telefonu gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 1 KASIM 2019 CUMA

Haftanın ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Huawei Y5 ve Xiaomi Redmi Go akıllı cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve sofra ürünleri bulunurken, salonunu güzelleştirmek isteyenler, çocuk oyuncakları arayanlar için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 1 Kasım Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta sürpriz indirimleri içeriyor! 1 Kasım Cuma BİM kataloğu listesi
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