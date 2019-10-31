‘Hatıralarımı tazelemek içi kaçırdım’ Hastane önündeki ambulansı çalan şüpheli tutuklandı!

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken Salı gecesi saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı dün Göktürk'te buldu. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulansta oturan 34 yaşındaki Emre Çelik gözaltına alındı. Çelik, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı. Çelik'in olay yerindeki ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten Çelik'in Ankara'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söyleyen Emre Çelik'in "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

'EŞİMİN BABASI DARP ETTİ DIŞARIDA YATIYORUM'

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh Ceza Hâkimliği'nde ifade veren genç adam 2018 Kasım ayında eşi İlkay Çelik ile evlendiğini bu evliliğe eşinin ailesinin karşı çıktığını bu nedenle Ankara'dan İstanbul'a taşındıklarını ifade etti. Eşinin halasından kayınpederinin eşini taciz ettiğini iddia eden Çelik, bu nedenle kayınbiraderi ve kayınbabası tarafından darp edildiğini söyledi.

'EŞİME ULAŞMAK İÇİN AMBULANSI KAÇIRDIM'

15-20 gündür dışarıda kaldığını ve daha öncede ambulans şoförlüğü yaptığından aracı çaldığını söyleyen Emre Çelik eşine ulaşmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin avukatı Begüm Güngör Emre Çelik'in hırsızlık amacıyla ambulansı çalmadığını dışarıda kaldığı ve ısınmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederek müvekkilinin tutuksuz olarak yargılanmasını talep etti.

Çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli 'Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetine özgülenmiş eşya hakkında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.