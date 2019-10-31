Hayvanların kısırlaştırılması caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, hayvanların kısırlaştırılmasının caiz olmadığını açıkladı. Başkanlığa bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen hayvanların kısırlaştırılmasının caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "İnsanlar gibi tüm hayvanların da üreme ve çoğalma hakları vardır. Hayvanların yeme içme ihtiyaçlarının teminini engellemek uygun olmadığı gibi üreme özelliklerini ortadan kaldırmak da uygun değildir. Gerekli ve meşru bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması da caiz değildir" cevabını verdi.

Ancak Kurul, gerekli ve meşru sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek gibi başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca olmadığını da belirtti.



BAŞI BOŞ HAYVANLAR AYRI

İş gücünden, nesil ıslahından ve et verimliliğinden ziyadesiyle istifade edilebilmesini temin etmek amacıyla dana ve teke gibi bazı hayvanların kısırlaştırılmasının da caiz görüldüğü vurgulandı.

Köpekleri gezdiriyor, ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar...

'SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN DOĞRU'

Anadolu Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cihad Mutlu: Gönül isterdi ki tüm hayvanlar, doğal yaşam alanlarında özgürce üreyebilip, mutlu yaşasalardı, ancak barınakların yetersizliği ve sokak hayvanlarının gördüğü kötü muameleler gibi negatif etmenler göz önüne alındığında, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmasını doğru buluyoruz. Nihayetinde onların da can taşıdığını biliyoruz.



'ÇOĞALDIKÇA ZARAR GÖRÜYORLAR'

Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği üyesi Semra Tecimer: Hayvanların zaten yaşam alanları kalmadı. Çoğaldıkça daha çok zarar görüyorlar. Bizim işimiz bu, kısırlaştırıp daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sağlamak. Evde yedi kedi var, çok kötü şartlarda geldi. Yedi tane hayvanı kısırlaştırmazsa, ev yaşanmaz hale gelir.



'YAŞATMAK İNSANLIK GÖREVİDİR'

Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'nden Fatma Gülşen Balkanlı: Sokaklarda yaşayan hayvanların durumları gerçekten iç acısı... Biz o kadar onların hayatlarından çaldık ki. Çoğalıp sokağa atılıyorlar. Diyanet İşleri, Türkiye'de hayvan sevgisi ve merhametle ilgili çalışmalar yapmalı. Hayvanlar bize Allah'ın lütfudur. Bu sevgiyi yaymalı ve hayvanları yaşatmalıyız. Hayvanları koruyup yaşatmak bir insanlık görevidir.