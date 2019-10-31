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İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

'ın Kağızman ilçesinde çobanların tartışmasına 2 köyün fertlerinin de karışmasıyla çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 22:57
İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Kağızman'a bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde tekrar başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla ana be an kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
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