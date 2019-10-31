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'de "ölüm macunu" operasyonu

Son dönemlerde her yerde kolaylıkla ulaşılabilen cinsel güç arttırıcı takviye ürünleri mercek altına alana Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğal olduğu iddiasıyla satılan ürünleri tek tek topaldı. Ekiplerin topladığı ürünler arasında macun, bitki çayları,, çikolatalar yer aldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:55
İzmir'de ölüm macunu operasyonu

İnsan sağlığını tehlikeye atacak izinsiz ve yasal kriterlere uymayan gıda ürünlerinin denetimini sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, piyasada "yüzde yüz doğal" olarak satıldığı öne sürülen cinsel performansı arttırıcı ürünlere karşı çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlerin tespiti için yapmış olduğu çalışmalara destek için harekete geçen ve halk sağlığını hiçe sayanlara karşı çalışma yürüten Buca Zabıtası, içerisinde çok sayıda ani ölüme neden olan, halk arasında bir markanın adıyla bilinen "sildenafil" ve "tadalafil" ilaç bileşeni bulunan ürünler hakkında harekete geçti.

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İzmir'de "ölüm macunu" operasyonu
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