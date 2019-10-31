Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu sağlık ekipleri kurtardı

Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu sağlık ekipleri kurtardı

'da, annelerinin evde yalnız bıraktığı uyruklu kardeşlerden 2 yaşındaki başını balkon demirine sıkıştırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Amir, kurtarıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 17:24
Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu sağlık ekipleri kurtardı

Olay, öğleden sonra, Cemalettin Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu anne Masoumeh Ahmadi Rajabi, iddiaya göre çocukları Amir Mokhtar Rajabi ile Emir Abbas Rajabi'yi (4) evde bırakıp hastaneye gitti. Bir süre sonra, iki kardeş balkona çıktı. Oyun oynayan kardeşlerden Amir'in kafası balkon demirine sıkıştı. Durumu gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince girilen evde yapılan çalışmayla Amir kurtarıldı. Kadın sağlık görevlisi Amir Mokhtar Rajabi'yi kucağında uyuttu, yağmur nedeniyle üzeri ıslanan ağabeyi Emir'in ise üzeri değiştirilip, battaniyeye sarıldı. İki kardeş ambulansla önce Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü. Masoumeh Ahmadi Rajabi, Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çocuklarını teslim aldı.

Mersin'de dehşet! Eşine sinirlenip, evi ateşe verdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu sağlık ekipleri kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN