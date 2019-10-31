Kanserli tek böbreğe mucize dokunuş

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa Siverek'te yaşayan 5 çocuk annesi ev hanımı Şükran Kanatlı (45), 38 yaşında doğuştan bir böbreğinin olmadığını öğrendi. 3-4 yıl sonra şiddetli ağrıları nedeniyle soluğu hastanede alan Kanatlı, hayatının ikinci şokunu yaşadı. Tek böbreğinin tamamen kötü huylu tümörle kaplandığını, kanser olduğunu öğrendi. Böbreğinin alınması gerektiği, hayatına diyalizle devam edeceği söylendi. Durumu kabullenmeyen Kanatlı, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da farklı doktorlara giderek tekrar tekrar muayene oldu ama sonuç aynıydı. Kanatlı son olarak Liv Hospital Ulus Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz'i buldu. Hiç vakit kaybetmemesi gerektiğini düşünerek aynı akşam Urfa'dan yola çıktı ve sabah kendini Karadeniz'in yanında buldu. Prof. Dr. Karadeniz, yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından Kanatlı'ya önce biyopsi yapmaya karar verdi.Biyopside nadir görülen iyi huylu bir tümör çıktı. Biyopsi sonucundan sonra tümörü almak için ameliyata karar veren Prof. Dr. Karadeniz, şunları söyledi: "Böbreğin içi tamamen tümörle kapanmıştı. Robotik cerrahi ile böbreğe dokunmadan, zarar vermeden tümörün tamamını temizledik. 10 saat süren ameliyattan sonra Şükran Hanım'ı sağlığına kavuşturduk. Robotik cerrahi ile yapmamız daha küçük kesi, daha az kan kaybı gibi pek çok avantaj sağladığı için Şükran Hanım hemen ayağa kalkabildi."