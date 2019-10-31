Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2019 Kış lastiği takma zorunluluğu var mı?

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte araç sürücüleri kış lastiği uygulamasını bekliyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için Resmi Gazete'de kış lastiği takma zorunluluğunun başlama tarihi belli oldu. Araç sahiplerinin güvenliğini sağlayan lastik uygulaması yılın belli dönemlerinde zorunlu hale geliyor. Peki kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? 2019 kış lastiği takma zorunluluğu hangi araçlarda geçerli olacak?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kış lastiği virajlarda, fren mesafelerinde ve köprü buzlanmalarında güvenliği artırıyor. Bu lastiklerin kullanılması için kar yağması gerekmiyor. Sürücüleri yakından ilgilendiren 2019 Kış lastiği uygulamasına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

(1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

(2) İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

(3) Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1'er ay arttırabilir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araç sahiplerine ceza uygulanmaktadır. 2018 yılında 715 lira olan ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı. Cezanın 2020 yılında artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.