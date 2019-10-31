Meteoroloji'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?

Kar geliyor! Meteoroji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Ekim ayı sonları itibari ile hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin akabinde düşüş yaşanırken, Batı bölgelerinde de sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Öyle ki, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde de şehrin çeşitli bölgelerinde sürüyor. Durum böyle olunca, 'Yarın hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Meteoroloji, beş günlük tahmin raporu ile İstanbul'da yağışların ne kadar süreceğini açıklarken; oluşabilecek ani sel, yıldırım tehlikesi ve ulaşımda aksamalara dikkat çekti.

KAR GELİYOR!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise, Doğu Anadolu'da bazı illerin yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, beş günlük tahmin raporu ile beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.