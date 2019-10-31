Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

MERAL YILDIZ Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Van-Hakkâri karayolu üzerinde dün Gürpınar ilçesi Güzeldere Geçidi yakınlarında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanısıra AFAD, UMKE, jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Tahsin Karakoç, Zerrin Karakoç ve Hazal Turan hayatını kaybetti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda otomobilde sıkışanların cenazeleri çıkarılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN