Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

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Van-Hakkâri karayolu üzerinde dün Gürpınar ilçesi Güzeldere Geçidi yakınlarında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanısıra AFAD, UMKE, jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Tahsin Karakoç, Zerrin Karakoç ve Hazal Turan hayatını kaybetti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda otomobilde sıkışanların cenazeleri çıkarılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.