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olayında gelişmesi yaşandı! Ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert'te işlenen olayında gelişmesi yaşandı. 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına neler geldiğini merak edenler programa yoğun ilgi gösteriyor. 'da yaşayan ablası ile kızının başına ne geldiğini öğrenmek isteyen annesi Müge Anlı'nın programına başvurmuştu. Nilgün Şimşek'in eşi karısı için "Almanya'da öldü, 'ta defnedildi" dese de ortaya çıkan son dakika detayları korkuttu. Peki Nilgün Şimşek'e ne oldu?

Giriş Tarihi: 31.10.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 13:36
Müge Anlı Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi!

'nın programında işlenen olayında yaşanan gelişmesi izleyicileri ekrana kilitledi. Kocasının öldü dediğini Nilgün Şimşek'e ne olduğunu merak eden annesi ve ablası programa başvurmuş, olayın gerçek yüzünü öğrenmeye çalışmışlardı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken bugünkü canlı yayında ortaya çıkan yeni detaylar korkuttu. 'in ilk eşinin canlı yayına katılması ve çeşitli iddialarda bulunması gündemi değiştirirken izleyiciler ve ailesi Nilgün Şimşek'e ne olduğunu merak ediyorlar.

İşte Nilgün Şimşek olayı ile ilgili son dakika detayları…

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Müge Anlı Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi!
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