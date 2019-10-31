Müge Anlı Nilgün Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi!

Müge Anlı'nın programında işlenen Nilgün Şimşek olayında yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekrana kilitledi. Kocasının öldü dediğini Nilgün Şimşek'e ne olduğunu merak eden annesi ve ablası programa başvurmuş, olayın gerçek yüzünü öğrenmeye çalışmışlardı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken bugünkü canlı yayında ortaya çıkan yeni detaylar korkuttu. Mustafa Şimşek'in ilk eşinin canlı yayına katılması ve çeşitli iddialarda bulunması gündemi değiştirirken izleyiciler ve ailesi Nilgün Şimşek'e ne olduğunu merak ediyorlar.

İşte Nilgün Şimşek olayı ile ilgili son dakika detayları…