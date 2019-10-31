Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobilin çarptığı kadın öldü

Otomobilin çarptığı kadın öldü

'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan (66), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 22:58
Otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır çevreyolu Hayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Açık, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hanım Açık, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Açık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Açık'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı kadın öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN