Pilot: Pist başından güneye tilki geçti

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsa ait ses kaydı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın ardından apronda hareketli anlar yaşanmıştı. İşte pilotla kule arasındaki o konuşmanın dökümü: PİLOT: 06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun. Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor KULE: Anlaşıldı 06 pist başından güneye kulübeye doğru dediniz doğru mu? PİLOT: Mutabıkız, şu anda overrun (pist başlangıç noktası) civarında bilginize...