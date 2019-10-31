‘Satılık’ ilanı verdiler buluşup gasp ettiler

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Başakşehir'de internette satılık ikinci el araç ilanı veren silahlı çete, alıcı Cezayirli turist Badis K'nin parasını ve telefonunu gasp etti. Çete üyeleri Ercan S.(26), Murat Ö. (33) ve Bozan M. (32) kiralık araç sayesinde yakalandı ve tutuklandı.Çetenin son olayı, 10 Ekim Perşembe akşamı saat 22.30 sıralarında Başakşehir'de yaşandı. İddiaya göre; Cezayir uyruklu turist Badis K., internet üzerinden satışa çıkarılan bir aracı satın almak için üç kişiyle Şahintepe Mahallesi'nde buluştu. Üç saldırgan, Badis K.'nın üç bin 500 euro, bin dolar ve cep telefonunu gasp etti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelilerin kullandıkları kiralık aracı tespit etti. Aracın 26 yaşındaki Ercan S. adına kiralandığı belirlendi. Ercan S., Bakırköy'de yakalanarak gözaltına alındı.İnternet üzerinden satılık ikinci el araç ilanları veren, alıcı olarak buluştukları kişileri gasp ettikleri ve çok sayıda mağdurları olduğu belirlenen çetenin diğer iki üyesi Murat Ö. (33) ve Bozan M. (32) de Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Murat Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda; mağdur Bahis K.'nın gasp edildiği olayda kullanıldığı değerlendirilen kuru sıkı tabanca, 11 adet mermi ve Cezayir uyruklu mağdur Badis K.'dan gasp edilen cep telefonu bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen üç şüpheli de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soruşturma kapsamında diğer mağdurlara yönelik detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.