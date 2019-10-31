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Tarlayı sürerken buldu

Adıyaman’da bir çiftçi tütün tarlasını sürerken buldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.10.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 16:40
Tarlayı sürerken mozaik buldu
Adıyaman merkeze bağlı Davuthan köyünde babasına ait tarlayı tütün fidesi dikmek için süren Mehmet Zağar, mozaik buldu. Mozaik taşlarını gören vatandaş toprağı bir metrekare kadar kazdığında mozaikli alanı buldu. Mehmet Zağar durumu hemen Müze Müdürlüğü ve jandarmaya bildirdi. Müze Müdürlüğü uzmanları mozaiğin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Jandarma ekipleri ise mozaiğe herhangi bir zarar verilmemesi için güvenlik önlemi aldı.

Müze Müdürlüğünün, mozaiğin tescillenmesi ve taşınması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuracağı öğrenildi.
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Tarlayı sürerken mozaik buldu
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