Tartıştığı 2 kişiyi ayağından vurdu, kaçamadan yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Çetin Emeç Üst Geçidi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yıldıray A. isimli şahıs ile Ramazan K. ve Salim K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrasında cebindeki silahı çıkartan Yıldıray A., Ramazan K. ve Salim K.'ye defalarca ateş etti. Kurşunların ayaklarına isabet ettiği Ramazan K. ve Salim K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Ramazan K. ve Salim K., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.



YAKINLARI, ZANLIYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE SALDIRDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Yıldıray A. yakalanarak gözaltına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının yakınları ise adliyeye sevki sırasında şahsı görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, cinayet mi işledi" diyerek saldırdı.