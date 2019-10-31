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cenneti Bozcaada Forbes’ta

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Turizm cenneti Bozcaada Forbes’ta
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazısına konu oldu. Derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada'yı tanıttı. Abel yazısında, gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin'in anlatımıyla eski adıyla Tenedos olarak bilinen Bozcaada'nın Troya Savaşı'nda nasıl yer aldığına ve tarihten bugüne kadar Yunan ve Türk kültürünün nasıl yaşatıldığına vurgu yaptı. Yazar Ann Abel, birçok lokal işletmeden, eşi benzeri olmayan plajlara, görkemli Bozcaada Kalesi'nden, tarihine kadar tüm güzellikleriyle adayı, cennet ada olarak niteledi. DHA
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Turizm cenneti Bozcaada Forbes’ta
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